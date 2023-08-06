Марина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Фёкла Гурьева
Отец ребёнка: Гурий Кондратьев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Фадей Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Кондратьев
воспреемник Ефим Спиридонов крестьяне Мамаева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Гурьев
Отец ребёнка: Гурий Кондратьев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ульяна Гурьева
Отец ребёнка: Гурий Кондратьев
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Авдотья Гурьева
Отец ребёнка: Гурий Кондратьев
Смерть
Неизвестно