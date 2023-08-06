Марина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Фёкла Гурьева

Отец ребёнка: Гурий Кондратьев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Фадей Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Кондратьев

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
воспреемник Ефим Спиридонов крестьяне Мамаева
Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Гурьев

Отец ребёнка: Гурий Кондратьев

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ульяна Гурьева

Отец ребёнка: Гурий Кондратьев

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Авдотья Гурьева

Отец ребёнка: Гурий Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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