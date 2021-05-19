Степанов Сергей Анатольевич
Место рожденияАшхабад
Дата рождения31.10.1959
Дата смерти19.05.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1959
Ашхабад
Бракосочетание
23.07.1983
Рождение ребёнка
23.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова Олеся Эдуардовна
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
19.05.2021
Москва, город федерального значения Москва