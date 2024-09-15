Щербакова (Закорюкина) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
ГАСО, рев1834, 71л
Бракосочетание
06.07.1850
ГАСО, 179-1-213-134л ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Федорович
ГАСО, 179-1-213-133об
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Щербакова) Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Федорович
ГАСО, 179-1-213-134л
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Щербакова) Маремьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Федорович
ГАСО, 179-1-213-134л
Смерть
Неизвестно