Щербакова (Закорюкина) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Закорюкина) Ирина Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Закорюкин Иван Степанович

Мать: Закорюкина (Ярунина) Варвара Константиновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71л
Бракосочетание
06.07.1850

Муж: Щербаков Алексей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-134л ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1851

Сын: Щербаков Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-133об
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Щербакова) Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-134л
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Щербакова) Маремьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-134л
Смерть
Неизвестно

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