Оглоблина Ефросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Ефросинья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1871

Дочь: Матрона 1-я

Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1874

Дочь: Майорова Матрона Илларионовна

Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1876

Сын: Оглоблин Семен Илларионович

Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1878

Дочь: Елена Илларионовна

Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1879

Сын: Оглоблин Арсений Илларионович

Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1882

Сын: Оглоблин Пмв Антон Илларионович

Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1883

Сын: Оглоблин Яков Илларионович

Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1885

Сын: Оглоблин Федор Илларионович

Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1887

Сын: Оглоблин Иван Илларионович

Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1889

Сын: Оглоблин Карп Илларионович

Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1892

Дочь: Парфенова Мария Оглоблина

Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1894

Сын: Оглоблин Петр Илларионович

Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглоблин Константин Илларионович

Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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