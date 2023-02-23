Оглоблина Ефросинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Матрона 1-я
Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич
Дочь: Майорова Матрона Илларионовна
Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич
Сын: Оглоблин Семен Илларионович
Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич
Дочь: Елена Илларионовна
Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич
Сын: Оглоблин Арсений Илларионович
Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич
Сын: Оглоблин Пмв Антон Илларионович
Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич
Сын: Оглоблин Яков Илларионович
Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич
Сын: Оглоблин Федор Илларионович
Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич
Сын: Оглоблин Иван Илларионович
Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич
Сын: Оглоблин Карп Илларионович
Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич
Дочь: Парфенова Мария Оглоблина
Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич
Сын: Оглоблин Петр Илларионович
Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич
Сын: Оглоблин Константин Илларионович
Отец ребёнка: Оглоблин Илларион Васильевич