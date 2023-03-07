Оглоблин Илларион Васильевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти23.01.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Матрона 1-я
Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна
Дочь: Майорова Матрона Илларионовна
Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна
Сын: Оглоблин Семен Илларионович
Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна
Дочь: Елена Илларионовна
Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна
Сын: Оглоблин Арсений Илларионович
Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна
Сын: Оглоблин Пмв Антон Илларионович
Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна
Сын: Оглоблин Яков Илларионович
Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна
Сын: Оглоблин Федор Илларионович
Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна
Сын: Оглоблин Иван Илларионович
Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна
Сын: Оглоблин Карп Илларионович
Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна
Дочь: Парфенова Мария Оглоблина
Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна
Сын: Оглоблин Петр Илларионович
Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна
Сын: Оглоблин Константин Илларионович
Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна