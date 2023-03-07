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Оглоблин Илларион Васильевич

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

23.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Оглоблин Василий Кузьмич

Мать: Оглоблина Евдокия Григорьевна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1871

Дочь: Матрона 1-я

Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1874

Дочь: Майорова Матрона Илларионовна

Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1876

Сын: Оглоблин Семен Илларионович

Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1878

Дочь: Елена Илларионовна

Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1879

Сын: Оглоблин Арсений Илларионович

Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1882

Сын: Оглоблин Пмв Антон Илларионович

Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1883

Сын: Оглоблин Яков Илларионович

Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1885

Сын: Оглоблин Федор Илларионович

Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1887

Сын: Оглоблин Иван Илларионович

Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1889

Сын: Оглоблин Карп Илларионович

Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1892

Дочь: Парфенова Мария Оглоблина

Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1894

Сын: Оглоблин Петр Илларионович

Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглоблин Константин Илларионович

Мать ребёнка: Оглоблина Ефросинья Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.01.1906
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
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