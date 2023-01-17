Оглоблин ПМВ Антон Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин ПМВ Антон Илларионович

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1882

Отец: Оглоблин Илларион Васильевич

Мать: Оглоблина Ефросинья Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.12.1901

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева

Бракосочетание
28.?.1901

Жена: Оглоблина Анна Николаева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1906

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1907

Сын: Оглоблин Михаил Антонович

Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Оглоблин Василий Антонович

Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1915

Сын: Оглоблин Иван Антонович

Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Оглоблин Петр Антонович

Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1919

Дочь: Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Военная служба
Неизвестно
22-й Туркестанский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно
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