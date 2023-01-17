Оглоблин ПМВ Антон Илларионович
Место рождения
Дата рождения16.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1882
Рождение ребёнка
03.12.1901
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева
Бракосочетание
28.?.1901
Жена: Оглоблина Анна Николаева
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1906
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева
Рождение ребёнка
30.10.1907
Сын: Оглоблин Михаил Антонович
Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева
Рождение ребёнка
1910
Сын: Оглоблин Василий Антонович
Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева
Рождение ребёнка
26.01.1915
Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева
Рождение ребёнка
11.08.1919
Дочь: Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Оглоблина Анна Николаева
Военная служба
Неизвестно
22-й Туркестанский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно