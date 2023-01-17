Оглоблина Анна Николаева
Место рождения
Дата рождения09.09.1881
Дата смерти06.03.1920
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1881
Рождение ребёнка
03.12.1901
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович
Бракосочетание
28.?.1901
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1906
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович
Рождение ребёнка
30.10.1907
Сын: Оглоблин Михаил Антонович
Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Оглоблин Василий Антонович
Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович
Рождение ребёнка
26.01.1915
Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович
Рождение ребёнка
11.08.1919
Дочь: Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович
Смерть
06.03.1920
Причина смерти: тиф