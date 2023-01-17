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Оглоблина Анна Николаева

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.09.1881

Дата смерти

06.03.1920

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1881

Отец: Килячков - Николаев Леонтий Михаилович

Мать: Васильева Евдокия Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.12.1901

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович

Бракосочетание
28.?.1901

Муж: Оглоблин Пмв Антон Илларионович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1906

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1907

Сын: Оглоблин Михаил Антонович

Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Оглоблин Василий Антонович

Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1915

Сын: Оглоблин Иван Антонович

Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Оглоблин Петр Антонович

Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1919

Дочь: Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Оглоблин Пмв Антон Илларионович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
06.03.1920
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Причина смерти: тиф
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