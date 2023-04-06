Ведерников Федор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
24.09.1852
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Федор Васильев Ведерников, православный, первым браком, 23 лет Невеста - девица Настасья Васильева Холопова, дочь села Великого крестьянина Василия Егорова Холопова, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно