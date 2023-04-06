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Ведерников Федор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.09.1852

Жена: Ведерникова Анастасия Васильева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Федор Васильев Ведерников, православный, первым браком, 23 лет Невеста - девица Настасья Васильева Холопова, дочь села Великого крестьянина Василия Егорова Холопова, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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