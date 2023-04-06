Ведерникова (Холопова) Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (Холопова) Анастасия Васильева

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.12.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1833

Отец: Холопов Василий Егоров

Мать: Аграфена Афанасьева Агриппина Афанасьева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
19.12.1833
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
РОдители: села Великого крестьянин Василий Егоров Холопов и законная его жена Агриппина Афанасьева. Восприемники: брат его родной крестьянин Дмитрий Егоров и крестьянина Алексея Афанасьева Иродова жен... Показать все
Бракосочетание
24.09.1852

Муж: Ведерников Федор Васильев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Федор Васильев Ведерников, православный, первым браком, 23 лет Невеста - девица Настасья Васильева Холопова, дочь села Великого крестьянина Василия Егорова Холопова, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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