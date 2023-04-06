Ведерникова (Холопова) Анастасия Васильева
Место рождения
Дата рождения18.12.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1833
Крещение
19.12.1833
РОдители: села Великого крестьянин Василий Егоров Холопов и законная его жена Агриппина Афанасьева. Восприемники: брат его родной крестьянин Дмитрий Егоров и крестьянина Алексея Афанасьева Иродова жен... Показать все
Бракосочетание
24.09.1852
Жених - села Великого крестьянин Федор Васильев Ведерников, православный, первым браком, 23 лет Невеста - девица Настасья Васильева Холопова, дочь села Великого крестьянина Василия Егорова Холопова, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно