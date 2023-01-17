Мариамна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1722
Сын: Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Никифорович
Рождение ребёнка
23.06.1727
Сын: Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно