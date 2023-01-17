Мариамна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариамна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Никифорович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1722

Сын: Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Никифорович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Никифорович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
23.06.1727

Сын: Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Никифорович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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