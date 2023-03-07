Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.06.1727
Дата смерти16.09.1734
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1727
Отец: Яков Никифорович
Мать: Мариамна Трофимовна
Крещение
23.06.1727
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
16.09.1734
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
16.09.1734