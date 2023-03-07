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Петр Яковлевич

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

23.06.1727

Дата смерти

16.09.1734

Пол

Мужской

Отец

1684 г.р.

Мать

1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1727

Отец: Яков Никифорович

Мать: Мариамна Трофимовна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
23.06.1727
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
16.09.1734
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
16.09.1734
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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