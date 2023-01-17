Стрельцов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
23.08.1917
Дочь: Наталия Федоровна
Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Семенова
ГААК Ф144 Оп6 Д3413
Рождение ребёнка
23.08.1918
Дочь: Наталия Федоровна
Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Семенова
Ф 144 Оп6 Д34113
Рождение ребёнка
15.?.1920
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Семенова
ГААК Ф144 Оп6 Д3413
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно