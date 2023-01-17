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Стрельцов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Стрельцов Иван Федулович

Мать: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна

Рождение ребёнка
23.08.1917

Дочь: Наталия Федоровна

Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Семенова

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 Оп6 Д3413
Рождение ребёнка
23.08.1918

Дочь: Наталия Федоровна

Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Семенова

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Ф 144 Оп6 Д34113
Рождение ребёнка
15.?.1920

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Семенова

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 Оп6 Д3413
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Параскева Семенова

Смерть
Неизвестно
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