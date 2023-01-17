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Стрельцов Иван Федулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

13.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Стрельцов Федул (Матвеич)

Мать: Стрельцова Стефания (Стефанида) Артемьевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Стрельцов Федор Иванович

Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Стрельцов Яков Иванович

Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Стрельцов Павел Иванович

Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна

Рождение ребёнка
28.10.1900

Дочь: Денисова Мавреда Ивановна

Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Стрельцов Иван Иванович

Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Арина Ивановна

Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Стрельцов Федор Иванович

Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Стрельцов Маркел Иванович

Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна

Смерть
13.01.1962
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
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