Стрельцов Иван Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти13.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.10.1900
Дочь: Денисова Мавреда Ивановна
Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна
Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Стрельцов Маркел Иванович
Мать ребёнка: Стрельцова Апроксинья (Ефросинья) Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1962
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край