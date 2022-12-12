Стрельцова Параскева Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1917
Дочь: Наталия Федоровна
Отец ребёнка: Стрельцов Федор Иванович
ГААК Ф144 Оп6 Д3413
Рождение ребёнка
23.08.1918
Дочь: Наталия Федоровна
Отец ребёнка: Стрельцов Федор Иванович
Ф 144 Оп6 Д34113
Рождение ребёнка
15.?.1920
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Стрельцов Федор Иванович
ГААК Ф144 Оп6 Д3413
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно