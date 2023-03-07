Лапаев (Лапав) Василий Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти18.03.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Василиса Васильева
Мать ребёнка: Лапаева Марья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Лапаев (лапав) Никифор Васильев
Мать ребёнка: Лапаева Марья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Лапаева Марья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапаева Марья Николаева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1909 ст.
Причина смерти: от старости