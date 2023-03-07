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Лапаев (Лапав) Василий Сергеев

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

18.03.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Лапаев (лапав) Сергей Игнатьев

Мать: Лапаева Марья Николаева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Василиса Васильева

Мать ребёнка: Лапаева Марья Николаева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Лапаев (лапав) Никифор Васильев

Мать ребёнка: Лапаева Марья Николаева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Лапаева Марья Николаева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапаева Марья Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.03.1909 ст.
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости
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