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Лапаева Марья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев (Лапав) Сергей Игнатьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Лапаев (Лапав) Василий Сергеев

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Сергей Игнатьев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Лапаева) Марья Сергеева

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Сергей Игнатьев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Лапаева) Агафья Сергеева

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Сергей Игнатьев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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