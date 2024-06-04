Лапаева Марья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Лапаев (Лапав) Василий Сергеев
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Сергей Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Лапаева) Марья Сергеева
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Сергей Игнатьев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Лапаева) Агафья Сергеева
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Сергей Игнатьев
Смерть
После 1850