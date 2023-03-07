Лапаева Марья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаева Марья Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Василиса Васильева

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Василий Сергеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Лапаев (лапав) Никифор Васильев

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Василий Сергеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Василий Сергеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев (лапав) Василий Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
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