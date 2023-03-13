Калининъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалининъ Петръ

Калининъ Петръ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Калининъ Андрей

Мать: Калинина Марія

Рождение ребёнка
07.10.1906

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Калинина Анна

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1910

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Калинина Анна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close