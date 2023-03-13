Калинина (Малафѣева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Малафѣевъ Даніилъ
Мать: Малафѣева Ирина
Рождение ребёнка
07.10.1906
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Калининъ Петръ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1910
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Калининъ Петръ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область