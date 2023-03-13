Калинина (Малафѣева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Малафѣева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Малафѣевъ Даніилъ

Мать: Малафѣева Ирина

Рождение ребёнка
07.10.1906

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Калининъ Петръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1910

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Калининъ Петръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
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