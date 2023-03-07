Калинина (Кирилова) Марія
Место рождения
Дата рождения03.04.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1851
Отец: Печерский Любимовъ Гавриловъ Абрамъ
Мать: Гаврилова Варвара
Рождение ребёнка
1878
Сын: Калининъ Николай
Отец ребёнка: Калининъ Андрей
Рождение ребёнка
1880
Сын: Калининъ Евсей
Отец ребёнка: Калининъ Андрей
Рождение ребёнка
1883
Сын: Калининъ Петръ
Отец ребёнка: Калининъ Андрей
Рождение ребёнка
1886
Сын: Калининъ Яковъ
Отец ребёнка: Калининъ Андрей
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Горшенина Стефанида
Отец ребёнка: Калининъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калининъ Андрей