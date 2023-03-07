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Калинина (Кирилова) Марія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.04.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1851

Отец: Печерский Любимовъ Гавриловъ Абрамъ

Мать: Гаврилова Варвара

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Калининъ Николай

Отец ребёнка: Калининъ Андрей

Рождение ребёнка
1880

Сын: Калининъ Евсей

Отец ребёнка: Калининъ Андрей

Рождение ребёнка
1883

Сын: Калининъ Петръ

Отец ребёнка: Калининъ Андрей

Рождение ребёнка
1886

Сын: Калининъ Яковъ

Отец ребёнка: Калининъ Андрей

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Горшенина Стефанида

Отец ребёнка: Калининъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калининъ Андрей

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