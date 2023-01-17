Литвинов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1961

Дочь: Черепанова Наталья

Мать ребёнка: Литвинова Нина

Рождение ребёнка
25.09.1963

Дочь: Жабина Галина

Мать ребёнка: Литвинова Нина

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Ольга

Мать ребёнка: Литвинова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Михаил

Мать ребёнка: Литвинова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Нина

Смерть
Неизвестно
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
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