Литвинов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1961
Дочь: Черепанова Наталья
Мать ребёнка: Литвинова Нина
Рождение ребёнка
25.09.1963
Дочь: Жабина Галина
Мать ребёнка: Литвинова Нина
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Ольга
Мать ребёнка: Литвинова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Михаил
Мать ребёнка: Литвинова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвинова Нина
Смерть
Неизвестно
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область