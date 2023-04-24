Литвинова (Черкашина) Нина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1941
Рождение ребёнка
13.12.1961
Дочь: Черепанова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Литвинов Иван Максимович
Рождение ребёнка
25.09.1963
Дочь: Жабина Галина
Отец ребёнка: Литвинов Иван Максимович
Рождение ребёнка
22.10.1965
Дочь: Климова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Литвинов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1967
Отец ребёнка: Литвинов Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область