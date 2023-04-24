Литвинова (Черкашина) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Черкашина) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.04.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1941

Отец: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич

Мать: Черкашина Ирина Кузьминична

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.12.1961

Дочь: Черепанова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Литвинов Иван Максимович

Рождение ребёнка
25.09.1963

Дочь: Жабина Галина

Отец ребёнка: Литвинов Иван Максимович

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.10.1965

Дочь: Климова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Литвинов Иван Максимович

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1967

Сын: Литвинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Литвинов Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
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