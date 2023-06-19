Черкашина (Седых) Ирина Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 10.09.1898
Дата смерти15.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.09.1898
Отец: Седых Кузьма Петров(ич)
Бракосочетание
02.02.1918
Совершали таинство: священник Павел Тихонов и псаломщик Иван Евстигнеев Свидетели со стороны жениха: Иван Павлович Черкашин Сергей Иванович Черкашин Свидетели со стороны невесты: Иван Васильевич Че... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1919
Дочь: Черкашина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
16.11.1922
Дочь: Снегирёва Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
07.10.1932
Сын: Черкашин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
08.04.1941
Дочь: Литвинова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич
Смерть
15.03.1980
Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область