Черкашина (Седых) Ирина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Седых) Ирина Кузьминична

Место рождения

Елховка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 10.09.1898

Дата смерти

15.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.09.1898

Отец: Седых Кузьма Петров(ич)

Мать: Седых Наталья Андреев(н)а

Елховка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
02.02.1918

Муж: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Совершали таинство: священник Павел Тихонов и псаломщик Иван Евстигнеев Свидетели со стороны жениха: Иван Павлович Черкашин Сергей Иванович Черкашин Свидетели со стороны невесты: Иван Васильевич Че... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1919

Дочь: Черкашина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.11.1922

Дочь: Снегирёва Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.10.1932

Сын: Черкашин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.04.1941

Дочь: Литвинова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
15.03.1980
Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область