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Черновъ Логинъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Черновъ Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Черновъ Дмитрий

Мать ребёнка: Чернова Катерина Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Чернова Катерина Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Чернова Катерина Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Катерина Григорьева

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