Черновъ Логинъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Черновъ Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Черновъ Дмитрий
Мать ребёнка: Чернова Катерина Григорьева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Чернова Катерина Григорьева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Чернова Катерина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно