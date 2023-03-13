Чернова Катерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Катерина Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Черновъ Дмитрий

Отец ребёнка: Черновъ Логинъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Черновъ Логинъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Черновъ Логинъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черновъ Логинъ

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