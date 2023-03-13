Чернова Катерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Черновъ Дмитрий
Отец ребёнка: Черновъ Логинъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Черновъ Логинъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Черновъ Логинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черновъ Логинъ