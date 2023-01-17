Ильясова (Алтухова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1914
Дата смерти09.03.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1914
Отец: Алтухов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Kulakowa Галина
Отец ребёнка: Ильясов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Сын: Ильясов Алексей
Отец ребёнка: Ильясов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
07.10.1953
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Ильясов Иван Егорович
Талое, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
09.03.1979
Похороны
Неизвестно
Бадалык