Ильясова (Алтухова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильясова (Алтухова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1914

Дата смерти

09.03.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1914

Отец: Алтухов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильясов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Kulakowa Галина

Отец ребёнка: Ильясов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильясов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Ильясов Алексей

Отец ребёнка: Ильясов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильясов Иван Егорович

Рождение ребёнка
07.10.1953

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Ильясов Иван Егорович

Талое, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильясов Иван Егорович

Смерть
09.03.1979
Похороны
Неизвестно
Бадалык
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