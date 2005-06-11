(Ильясова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.10.1953
Дата смерти11.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1953
Отец: Ильясов Иван Егорович
Мать: Ильясова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мятечко Александр Андреевич
Смерть
11.06.2005
Подсинее, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия
Похороны
Неизвестно
Подсинское кладбище