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(Ильясова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Талое, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

07.10.1953

Дата смерти

11.06.2005

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1953

Отец: Ильясов Иван Егорович

Мать: Ильясова Анна Ивановна

Талое, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мятечко Александр Андреевич

Смерть
11.06.2005
Подсинее, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия
Похороны
Неизвестно
Подсинское кладбище
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