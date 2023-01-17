Kulakowa (Ильясова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти09.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Ильясов Иван Егорович
Мать: Ильясова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kulakow Wladimir
Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Kulakow Wladimir
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kulakow Wladimir
Смерть
09.03.1984