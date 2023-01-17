Kulakowa (Ильясова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kulakowa (Ильясова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

09.03.1984

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Ильясов Иван Егорович

Мать: Ильясова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kulakow Wladimir

Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Kulakow Wladimir

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kulakow Wladimir

Смерть
09.03.1984
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