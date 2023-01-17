Гусев (Шаталов) Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения01.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1868
Бракосочетание
09.11.1886
Рождение ребёнка
05.04.1888
Рождение ребёнка
01.03.1891
Рождение ребёнка
04.07.1893
Рождение ребёнка
21.01.1898
Сын: Гусев (шаталов) Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Гусева (шаталова) Марья Васильева
Рождение ребёнка
01.11.1901
Рождение ребёнка
14.12.1904
Рождение ребёнка
28.07.1907
Смерть
Неизвестно