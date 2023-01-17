Гусев (Шаталов) Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев (Шаталов) Фёдор Петрович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1868

Отец: Гусев (шаталов) Пётр Самойлов

Мать: Гусева Екатерина Григорьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Гусева (шаталова) Марья Васильева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.04.1888

Мать ребёнка: Гусева (шаталова) Марья Васильева

Рождение ребёнка
01.03.1891

Мать ребёнка: Гусева (шаталова) Марья Васильева

Рождение ребёнка
04.07.1893

Мать ребёнка: Гусева (шаталова) Марья Васильева

Рождение ребёнка
21.01.1898

Сын: Гусев (шаталов) Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Гусева (шаталова) Марья Васильева

Рождение ребёнка
01.11.1901

Мать ребёнка: Гусева (шаталова) Марья Васильева

Рождение ребёнка
14.12.1904

Мать ребёнка: Гусева (шаталова) Марья Васильева

Рождение ребёнка
28.07.1907

Мать ребёнка: Гусева (шаталова) Марья Васильева

Смерть
Неизвестно
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