Шудегов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШудегов Василий

Шудегов Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1912

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1912

Отец: Шудегов Григорий

Мать: Шудегов Пелагея

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close