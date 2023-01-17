Бауманн (Baumann) Маргарета (Margaretha)
Место рождения
Дата рождения1839 ст.
Дата смерти21.08.1872 ст.
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: Бауманн Георг
Мать: Феттиг Мария Елизавета
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Циглер Елизавета
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Циглер Петер
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Циглер Мария Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Циглер Паулина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
21.08.1872 ст.
От туберкулёза