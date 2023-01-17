Бауманн (Baumann) Маргарета (Margaretha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бауманн (Baumann) Маргарета (Margaretha)

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Место рождения

Кучурган, Одеська область

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

21.08.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: Бауманн Георг

Мать: Феттиг Мария Елизавета

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Циглер Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Щербанка, Одеська область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Циглер Петер

Отец ребёнка: не указан

Щербанка, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Циглер Мария Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Циглер Паулина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
21.08.1872 ст.
Щербанка, Одеська область
От туберкулёза
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