Феттиг (Fettig) Мария Елизавета (Maria Elisabetha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феттиг (Fettig) Мария Елизавета (Maria Elisabetha)

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Место рождения

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

19.11.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1804

Отец: Феттиг Франц Иосиф

Мать: Сальвейг Гертруда

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Бауманн Иосиф

Отец ребёнка: Бауманн Георг

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Бауманн Катарина

Отец ребёнка: Бауманн Георг

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Бауманн Регина

Отец ребёнка: Бауманн Георг

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Бауманн Маргарета

Отец ребёнка: Бауманн Георг

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Бауманн Михаэль

Отец ребёнка: Бауманн Георг

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бауманн Георг

Смерть
Неизвестно
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