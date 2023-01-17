Феттиг (Fettig) Мария Елизавета (Maria Elisabetha)
Место рожденияМотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения19.11.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1804
Отец: Феттиг Франц Иосиф
Мать: Сальвейг Гертруда
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Бауманн Иосиф
Отец ребёнка: Бауманн Георг
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Бауманн Катарина
Отец ребёнка: Бауманн Георг
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Бауманн Регина
Отец ребёнка: Бауманн Георг
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Бауманн Маргарета
Отец ребёнка: Бауманн Георг
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Бауманн Михаэль
Отец ребёнка: Бауманн Георг
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бауманн Георг
Смерть
Неизвестно