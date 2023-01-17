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Дюкарев Илья Исаев

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Место рождения

Старооскольский Уезд, Курская Губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Дюкарев Исаев Васильевич

Мать: Дюкарева Фекла

Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Дюкарев Устинья

Мать ребёнка: Дюкарева Авдотья Васильевна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Дюкарев Парфир

Мать ребёнка: Дюкарева Авдотья Васильевна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дюкарев Матрена

Мать ребёнка: Дюкарева Авдотья Васильевна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дюкарев Агафья

Мать ребёнка: Дюкарева Авдотья Васильевна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1856

Сын: Дюкарев Павел

Мать ребёнка: Дюкарева Авдотья Васильевна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Дюкарев Аксинья

Мать ребёнка: Дюкарева Авдотья Васильевна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкарева Авдотья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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