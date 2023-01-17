Дюкарев Илья Исаев
Место рожденияСтарооскольский Уезд, Курская Губерния
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Дюкарев Исаев Васильевич
Мать: Дюкарева Фекла
Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Дюкарев Устинья
Мать ребёнка: Дюкарева Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Дюкарев Парфир
Мать ребёнка: Дюкарева Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дюкарев Матрена
Мать ребёнка: Дюкарева Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дюкарев Агафья
Мать ребёнка: Дюкарева Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
?.01.1856
Сын: Дюкарев Павел
Мать ребёнка: Дюкарева Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Дюкарев Аксинья
Мать ребёнка: Дюкарева Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно