Дюкарева Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкарева Фекла

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Место рождения

Старооскольский Уезд, Курская Губерния

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Дюкарев Илья Исаев

Отец ребёнка: Дюкарев Исаев Васильевич

Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дюкарев Ларион Исаевич

Отец ребёнка: Дюкарев Исаев Васильевич

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