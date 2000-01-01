Дюкарева Фекла
Место рожденияСтарооскольский Уезд, Курская Губерния
Дата рождения1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1824
Сын: Дюкарев Илья Исаев
Отец ребёнка: Дюкарев Исаев Васильевич
Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Дюкарев Исаев Васильевич