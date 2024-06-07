Лихацкий Леонтий Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лихацкий Леонтий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихацкий Василий Михайлович

Мать: Лихацкая Гася

Место жительства
Неизвестно
Бочмановка, Одеська область
Рождение ребёнка
20.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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