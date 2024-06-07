Лихацкий Леонтий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лихацкий Василий Михайлович
Мать: Лихацкая Гася
Место жительства
Неизвестно
Бочмановка, Одеська область
Рождение ребёнка
20.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно