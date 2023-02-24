(Лепешкина) Софья Петровна
Место рожденияСело Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1893
Дата смерти11.12.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Лепешкин Петр Михаилович
Мать: Лепешкина Анна Ермолова
Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
11.12.1894
Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния