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(Лепешкина) Софья Петровна

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Место рождения

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1893

Дата смерти

11.12.1894

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Лепешкин Петр Михаилович

Мать: Лепешкина Анна Ермолова

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
11.12.1894
Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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