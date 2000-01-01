Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Туйдин Захар
Отец ребёнка: Туйдин Иван
Бракосочетание
06.11.1829
Муж: Туйдин Иван
Рождение ребёнка
08.03.1834
Сын: Туйдин Иван
Отец ребёнка: Туйдин Иван
Рождение ребёнка
1836
Сын: Туйдин Поликарп
Отец ребёнка: Туйдин Иван
Рождение ребёнка
05.08.1842
Сын: Туйдин Евдоким
Отец ребёнка: Туйдин Иван
Рождение ребёнка
20.01.1846
Дочь: Косырева Татьяна
Отец ребёнка: Туйдин Иван
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Туйдин Иван
Смерть
Неизвестно