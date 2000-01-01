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Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Туйдин Захар

Отец ребёнка: Туйдин Иван

Бракосочетание
06.11.1829

Муж: Туйдин Иван

Рождение ребёнка
08.03.1834

Сын: Туйдин Иван

Отец ребёнка: Туйдин Иван

Рождение ребёнка
1836

Сын: Туйдин Поликарп

Отец ребёнка: Туйдин Иван

Рождение ребёнка
05.08.1842

Сын: Туйдин Евдоким

Отец ребёнка: Туйдин Иван

Рождение ребёнка
20.01.1846

Дочь: Косырева Татьяна

Отец ребёнка: Туйдин Иван

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Туйдин Иван

Смерть
Неизвестно
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