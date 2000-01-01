Туйдин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туйдин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1834

Отец: Туйдин Иван

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно
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