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(Туйдина) Лукерья
(Туйдина) Лукерья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Туйдин Иван
1804 г.р.
Мать
Дарья
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Туйдин Иван
Мать:
Дарья
Смерть
Неизвестно
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