Погадаев Сильвестр Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погадаев Сильвестр Герасимович

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Место рождения

Ивановка, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Погадаев Герасим Васильевич

Мать: Погадаева Екатерина Платоновна

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1813

Сын: Погадаев Прокопий Селиверстович

Мать ребёнка: Погадаева Анна Козминична

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фекла Сильвестровна

Мать ребёнка: Погадаева Анна Козминична

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Погадаев Никита Селиверстович

Мать ребёнка: Погадаева Анна Козминична

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погадаева Анна Козминична

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Чайковский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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