Погадаев Сильвестр Герасимович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1813
Сын: Погадаев Прокопий Селиверстович
Мать ребёнка: Погадаева Анна Козминична
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фекла Сильвестровна
Мать ребёнка: Погадаева Анна Козминична
Рождение ребёнка
1820
Сын: Погадаев Никита Селиверстович
Мать ребёнка: Погадаева Анна Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно