Погадаева Анна Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погадаева Анна Козминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Погадаев Прокопий Селиверстович

Отец ребёнка: Погадаев Сильвестр Герасимович

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фекла Сильвестровна

Отец ребёнка: Погадаев Сильвестр Герасимович

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Погадаев Никита Селиверстович

Отец ребёнка: Погадаев Сильвестр Герасимович

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погадаев Сильвестр Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Чайковский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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