Погадаева Анна Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Погадаев Прокопий Селиверстович
Отец ребёнка: Погадаев Сильвестр Герасимович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фекла Сильвестровна
Отец ребёнка: Погадаев Сильвестр Герасимович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Погадаев Никита Селиверстович
Отец ребёнка: Погадаев Сильвестр Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно