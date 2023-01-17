Головин Василий Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти30.10.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1866
Дочь: Холина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Головина Мария Иванова
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Головина Мария Иванова
Рождение ребёнка
25.07.1875
Мать ребёнка: Головина Мария Иванова
Смерть
30.10.1899