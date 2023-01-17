Головин Василий Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловин Василий Харитонов

Головин Василий Харитонов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

30.10.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1866

Дочь: Холина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Головина Мария Иванова

Кузнецовка, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Головин Сергей Васильев

Мать ребёнка: Головина Мария Иванова

Рождение ребёнка
25.07.1875

Сын: Головин Василий Васильев

Мать ребёнка: Головина Мария Иванова

Смерть
30.10.1899
Кузнецовка, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close