Холина (Головина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолина (Головина) Татьяна Васильевна

Холина (Головина) Татьяна Васильевна

avatar

Место рождения

Кузнецовка, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния

Дата рождения

05.01.1866

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1866

Отец: Головин Василий Харитонов

Мать: Головина Мария Иванова

Кузнецовка, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1886

Дочь: Семкина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.09.1887

Дочь: Холина-Семкина Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.09.1889

Дочь: Большева Холина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.09.1890 ст.

Дочь: Семкина Холина Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.02.1893

Сын: Большев Холин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1894

Дочь: Холина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Холин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.11.1898 ст.

Дочь: Холина Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.07.1900 ст.

Дочь: Холина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
31.01.1902

Сын: Холин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.02.1904

Сын: Холин Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.02.1906

Дочь: Холина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.10.1908

Сын: Холин Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холин Алексей Федорович

Смерть
1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close