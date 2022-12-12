Холина (Головина) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.01.1866
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Головин Василий Харитонов
Мать: Головина Мария Иванова
Дочь: Семкина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович
Дочь: Холина-Семкина Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович
Дочь: Большева Холина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович
Дочь: Семкина Холина Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович
Сын: Большев Холин Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович
Дочь: Холина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович
Дочь: Холина Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович
Дочь: Холина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович
Дочь: Холина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Холин Алексей Федорович