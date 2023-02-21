Головина Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1866

Дочь: Холина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Головин Василий Харитонов

Кузнецовка, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Головин Сергей Васильев

Отец ребёнка: Головин Василий Харитонов

Рождение ребёнка
25.07.1875

Сын: Головин Василий Васильев

Отец ребёнка: Головин Василий Харитонов

Смерть
Неизвестно
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