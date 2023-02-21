Головина Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1866
Дочь: Холина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Головин Василий Харитонов
Кузнецовка, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Головин Василий Харитонов
Рождение ребёнка
25.07.1875
Отец ребёнка: Головин Василий Харитонов
Смерть
Неизвестно