Скидан (Кислицкая) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кислицкий Мефодий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислицкий Егор
Отец ребёнка: Кальчевский Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скидан Венедикт
Отец ребёнка: Скидан Влас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скидан Влас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скидан) Вера
Отец ребёнка: Скидан Влас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скидан Василий
Отец ребёнка: Скидан Влас
Рождение ребёнка
26.01.1903
Дочь: Магда (Кальчевская) Мария
Отец ребёнка: Кальчевский Павел
Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно