Скидан (Кислицкая) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкидан (Кислицкая) Марфа

Скидан (Кислицкая) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислицкий Мефодий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицкий Егор

Отец ребёнка: Кальчевский Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скидан Венедикт

Отец ребёнка: Скидан Влас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скидан Влас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скидан) Вера

Отец ребёнка: Скидан Влас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скидан Василий

Отец ребёнка: Скидан Влас

Рождение ребёнка
26.01.1903

Дочь: Магда (Кальчевская) Мария

Отец ребёнка: Кальчевский Павел

Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.