Скидан Влас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скидан (Кислицкая) Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скидан Василий
Мать ребёнка: Скидан (Кислицкая) Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скидан) Вера
Мать ребёнка: Скидан (Кислицкая) Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скидан Венедикт
Мать ребёнка: Скидан (Кислицкая) Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скидан Дмитрий
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно