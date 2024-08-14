Скидан Влас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкидан Влас

Скидан Влас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скидан (Кислицкая) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скидан Василий

Мать ребёнка: Скидан (Кислицкая) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скидан) Вера

Мать ребёнка: Скидан (Кислицкая) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скидан Венедикт

Мать ребёнка: Скидан (Кислицкая) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скидан Дмитрий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.