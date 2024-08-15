Кальчевский Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кальчевский Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислицкий Егор
Мать ребёнка: Скидан (Кислицкая) Марфа
Рождение ребёнка
26.01.1903
Дочь: Магда (Кальчевская) Мария
Мать ребёнка: Скидан (Кислицкая) Марфа
Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне