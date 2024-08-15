Кальчевский Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальчевский Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кальчевский Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицкий Егор

Мать ребёнка: Скидан (Кислицкая) Марфа

Рождение ребёнка
26.01.1903

Дочь: Магда (Кальчевская) Мария

Мать ребёнка: Скидан (Кислицкая) Марфа

Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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