Кислицкий Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицкий Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кальчевский Павел

Мать: Скидан (Кислицкая) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицкий Леонид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицкий Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кислицкая) Нина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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