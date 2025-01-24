Коликов Артамон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Коликов Евдоким
Мать ребёнка: Коликова ?
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Коликов Алексей
Мать ребёнка: Коликова ?
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: (Коликова) Евгения?
Мать ребёнка: Коликова ?
Смерть
Неизвестно