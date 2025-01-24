Коликов Артамон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коликов Артамон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1802 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Коликов Евдоким

Мать ребёнка: Коликова ?

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Коликов Алексей

Мать ребёнка: Коликова ?

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: (Коликова) Евгения?

Мать ребёнка: Коликова ?

Смерть
Неизвестно

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