Коликова ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коликова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1802 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1805 г.р.

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Коликов Алексей

Отец ребёнка: Коликов Артамон

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Коликов Евдоким

Отец ребёнка: Коликов Артамон

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: (Коликова) Евгения?

Отец ребёнка: Коликов Артамон

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